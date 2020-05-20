Политика

15:53 20.05.2020

Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

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Пришел момент, когда площадок для обсуждения вопроса Крыма недостаточно - Зеленский

Переговорных площадок для обсуждения вопроса о Крыме в настоящий момент недостаточно, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, я вам должен констатировать, я чувствую это. Когда у меня была первая встреча в Нормандии с (канлеорм ФРГ – ИФ-У) Ангелой Меркель мы поднимали этот вопрос и президентом Французской Республики. И честно говоря, я сказал это (президенту РФ – ИФ-У) Путину, я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ, и может быть, вы правы: пришел момент когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме, потому что в Минском процессе вопрос Крыма, честно говоря, не поднимается... Я с вами согласен, что это несправедливо", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Президент отметил, что Украина оговаривает ситуацию по Крыму с международными партнерами.

"И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, всегда поднимают этот вопрос, все они понимают, и публично о санкционной политике все говорят, и недавно мне, кажется, (госсекретарь США Майк – ИФ-У) Помпео высказался еще раз по этому поводу: пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме", - пояснил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что недавно у него состоялась встреча с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, нардепом от "Европейской солидарности" Ахтемом Чийгозом, представителями Меджлиса крымскотатарского народа на которой они договорились создать специальную группу, которая разработает изменения в законодательство Украины.

"Это было пару дней назад. Мы встретились на Банковой (где расположен Офис президента Украины – ИФ-У). Это не первая наша встреча. Мы все консолидировано приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они и еще другие представители общественности крымских татар и других людей, которые представляют ученых, ученое направление. Мы все соберемся. Этот совет начинает работать. Она нарабатывает изменения в законодательство Украины, какие могут быть изменения в Конституцию Украины, каким образом мы поддерживаем то население, потому что много программ уже внедрены", - сказал он.

Зеленский напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов построить на Херсонщине первые 500 квартир для крымских татар, также Турция еще до его президентства договорилась с Джемилевым построить тысячу квартир для крымских татар, 500 из которых в Киевской области и по 100 - в Херсоне, Львове, Одессе и Днепре. Также Зеленский сообщил, что в Киеве будет построена большая мечеть.

"Нашли землю в Киеве. Есть уже проект. Мы ждем проект как раз со стороны крымских татар. Он у них есть. Мы это выяснили на последней встрече, будет строительство большой мечети", - добавил он.

Теги: #крым #зеленский
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