Зеленский считает, что в языковых квотах в СМИ есть логика, но важные детали были упущены

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что можно вести диалог вокруг языковых квот на телевидении и в СМИ, отмечая при этом наличие логики при введении квот, однако подчеркивая при этом, что не должно быть несправедливости по отношению к любым группам населения в этом вопросе.

"Я абсолютно уверен, что вы можете вести эфир на любом языке – у нас есть квотирование. Справедливое квотирование или нет - можно говорить. Если канал вещает круглосуточно, то сложно может быть разобраться с квотами. Я думаю, что этот вопрос можно решить. Но справедливости ради - круто ведь знать украинской язык", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский считает, что с языковыми квотами "нужно навести порядок, если есть такие случаи (если кто-то действительно не может вести эфир на определенном языке – ИФ-У)", привлечь все телеканалы и другие СМИ.

"Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важные, утеряны. А из-за этих деталей мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно", - отметил он.

Зеленский хотел бы также, чтобы в Украине самым сильным телеканалом была национальная телекомпания, и государственный канал был "круче", чем любой частный.

Отвечая на уточнение, что в Украине нет своего "Газпрома", Зеленский сказал, что "неплохая идея, нужно подумать о НАК "Нафтогазе", это будет для них сюрпризом, но есть куда тратить деньги".

Зеленский также напомнил, что уже вещает телеканал "Дом" на русском языке для временно оккупированных территорий. "Он только начал, ему сложно, на него нужны деньги", - сказал он.

Президент обратил внимание, что на оккупированных территориях благодарят за возможность смотреть на телеканале "Дом" проект "Всеукраинская школа онлайн".