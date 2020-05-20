Зеленский хотел бы подписать на встрече с Орбаном всеобъемлющий меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и хотел бы подписать на ней меморандум между странами.

"Кстати, мы сейчас с Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений, и они блокируют членство в ЕС и НАТО, и мы знаем из-за чего, именно из-за таких вопросов истории, исторического наследия, вопросы языка. Господин Орбан, я знаю, он на протяжении года искал со мной встречи. Я сказал, что я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали между Украиной и Венгрией меморандум, меморандум всего: и ситуации по безопасности, меморандум уважения, меморандум уважения к истории", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Глава государства также выразил уверенность в том, что в дальнейшем конфликтные вопросы в отношениях Украины и Венгрии будут решены.

"Я думаю, что у нас непростые пока что, к сожалению, отношения с Венгрией, хотя наши народы в дружественных отношениях. Я думаю, что мы этот вопрос решим в ближайшее время", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский высказал уверенность в том, что в самой Украине вопрос языка не стоит.

"Я уверен что в целом вопрос языка в Украине, честно, не стоит. Он очень искусственный этот вопрос. Что касается справедливости, справедливость должна быть для всех... у нас много разных меньшинств: такая страна, столько границ, такая история, сложная. Каждое меньшинство - мы должны защищать и права, и возможности, и знать свой язык, свой родной язык, для многих он не украинский... Хотя я считаю, что должны знать украинский язык, и это нормально", - пояснил он.