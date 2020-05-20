Политика

13:29 20.05.2020

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

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Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что уголовные дела против него возбужденные за его политическую деятельность.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - говорится в его обращении, которое опубликовано в социальной сети Facebook, в ответ на заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в среду.

Кроме того, мэр обратился к президенту, что ему "на местных выборах в Черкассах нечего ловить".

Также он отметил, что все время, пока в стране эпидемия коронавируса, он находится в Черкассай.

«Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вытанцевали на корпоративах?», - добавил Бондаренко.

Ранее в среду на пресс-конференции Зеленский заявляет, что мэр Черкасс Бондаренко вел себя некорректно и оценивает его поведение как популизм и политическую борьбу.

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил президент.

Теги: #мэр #черкассы #выборы
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