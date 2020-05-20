Политика

13:24 20.05.2020

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

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Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

Президент Владимир Зеленский отрицает влияние крупных финансово-промышленных групп на назначения на топ-должности в стране, однако допускает договоренности и готов защищать рабочие места украинцев на их предприятиях.

"Я не являюсь лоббистом их (олигархов – ИФ) интересов, они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, что они даже не хотят или боятся, или не видят смысла это мне предлагать", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

При этом он признал, что были случаи, когда на топовые должности были назначены представители интересов крупного бизнеса, однако после выявления таких назначений эти люди были уволены.

"Мои отношения с ними должны быть простыми: я готов защищать рабочие места украинцев, работающих на их предприятиях. Я предоставлю полную независимость АМКУ (Антимонопольному комитету – ИФ) относительно своих действий в сторону тех или других финансовых групп. Со мной, наверно, нельзя договориться только о тех вещах, которые очень важны - Донбасс... Давайте вкладывать деньги в территории Луганской и Донецкой области, которые сейчас не оккупированы, чтобы показать той стороне Луганской и Донецкой областей, как это может выглядеть", - пояснил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что крупный бизнес может рассчитывать в ответ на создание равных правил игры.

"Я готов говорить с бизнесом, с ними - давайте строить больницы. Что я могу для них за это сделать? Только равные правила - все, больше ничего. Это моя стратегия", - подытожил президент.

Теги: #зеленский #олигархи
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