Зеленский о Баканове: такого честного главы СБУ в Украине не было

Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворен работой главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, хоть и признает недостаточность у него профессионализма и опыта в этой сфере.

В среду на пресс-конференции в Киеве глава государства отметил, что Баканову нет смысла скрывать что-либо в своих декларациях о доходах. "По поводу декларирования недвижимости, денег или бизнеса, которого, мне кажется, нет у Ивана Баканова. Во-первых, Иван Баканов ничего не боится, а все, что у него есть, были приобретено еще до политической карьеры, еще много лет назад, даже до того, как он стал работать в студии "Квартал 95", у него был его дом, в котором он живет",- рассказал Зеленский.

Он признал, что дружит с главой СБУ и ценит его человеческие качества. "Мы действительно дружим. Я действительно уважаю его как порядочного человека. Знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального, может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то не хватает Баканову, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", - выразил убеждение Зеленский.

Говоря непосредственно о законопроекте, в котором речь идет о засекречивании деклараций сотрудников СБУ, Зеленский отметил:"Что касается законопроекта… не могу сказать о всех деталях… Иван Баканов мне сказал… что у него есть предложения, изменения, что некоторые люди не могут показывать (определенную информацию в декларация о доходах- ИФ-У), потому что являются сотрудниками СБУ, они не могут показывать, где они живут".

Зеленский пообещал обсудить с главой СБУ и профильным комитетом парламента вопрос открытия деклараций сотрудников СБУ.