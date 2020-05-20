Политика

12:57 20.05.2020

Зеленский: если окажется, что подозреваемые в деле Шеремета невиновны, будут сделаны кадровые выводы

2 мин читать
Зеленский: если окажется, что подозреваемые в деле Шеремета невиновны, будут сделаны кадровые выводы

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что несет ответственность как глава государства за расследование дела Шеремета, и если окажется, что подозреваемые в этом деле невиновны, то будут сделаны кадровые выводы.

"Если нашли не тех людей, то будет кадровая ответственность", - сказал Зеленский на пресс-конференции в парковой части Мариинского дворца в Киеве в среду по случаю годовщины своей каденции.

"Я готов нести любую ответственность, но я не несу ответственность за то, что идет следствие, и люди являются вероятными убийцами. Люди, которые занимаются следствием, несут ответственность",- сказал Зеленский, отвевая на вопрос о том, какую ответственность он готов нести как президент, присутствующий на пресс-конференции о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, если окажется, что те невиновны.

Президент добавил, что его ответственность, прежде всего, заключается в желании установления убийц Шеремета.

"Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки, если, не дай Бог… специально было что-то сделано против этих людей (тех, кто в настоящее время подозревается в причастности к убийству Шеремета – ИФ-У), я готов делать серьезные кадровые выводы. Без этого не обойдется… Если нашли не тех людей и держали их в тюрьме, то по отношению к тем, кто это сделал, должны быть кадровые изменения", - заявил глава государства.

Поясняя свои мотивы прихода на пресс-конференцию, Зеленский сказал: "Мне сказали, что нашли вероятных убийц, затянули меня во все это… мне действительно интересно, я пришел… но это следствие, а решение за судом".

Зеленский отметил, что в настоящее время сложилось мнение, что за все, что происходит в стране, должен нести ответственность лично президент, начиная от действий правительства, заканчивая расследованием уголовных производств.

Он пояснил, что ответственность главы государства в следующем: "Там, где я мог помочь, где мог увидеть несправедливость и что-то изменить… Я несу человеческую ответственность. И это самое важное, что у меня есть".

Теги: #шеремет #зеленский #дело #подозреваемые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 20.05.2020
Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

13:33 20.05.2020
Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

13:25 20.05.2020
Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

13:24 20.05.2020
Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

13:07 20.05.2020
Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

Зеленский оценивает затраты телеканалов на лоббизм и политвлияние в $1-1,1 млрд

12:58 20.05.2020
Зеленский о Баканове: такого честного главы СБУ в Украине не было

Зеленский о Баканове: такого честного главы СБУ в Украине не было

12:36 20.05.2020
Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю"

Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю"

12:24 20.05.2020
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

12:22 20.05.2020
Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

12:13 20.05.2020
Экс-глава таможни Нефьодов может работать в Офисе президента, считает Зеленский

Экс-глава таможни Нефьодов может работать в Офисе президента, считает Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СЛУГА НАРОДУ ПОРОШЕНКО РАДА БАЙДЕН

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК АУДИОЗАПИСИ

Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

МЭР ЧЕРКАССЫ ВЫБОРЫ

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫК

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

ЗЕЛЕНСКИЙ ОЛИГАРХИ

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

Аваков должен довести до конца дело Шеремета - Зеленский

Зеленский: мы добавили статусности Минскому процессу, а представителями ОРДЛО могут быть только граждане Украины

Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

Зеленский: информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны проверить правоохранители

Президент: Венедиктова - образованный человек и практик, ранее не работала в прокуратуре, потому и стала генпрокурором

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА