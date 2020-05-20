Зеленский: если окажется, что подозреваемые в деле Шеремета невиновны, будут сделаны кадровые выводы

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что несет ответственность как глава государства за расследование дела Шеремета, и если окажется, что подозреваемые в этом деле невиновны, то будут сделаны кадровые выводы.

"Если нашли не тех людей, то будет кадровая ответственность", - сказал Зеленский на пресс-конференции в парковой части Мариинского дворца в Киеве в среду по случаю годовщины своей каденции.

"Я готов нести любую ответственность, но я не несу ответственность за то, что идет следствие, и люди являются вероятными убийцами. Люди, которые занимаются следствием, несут ответственность",- сказал Зеленский, отвевая на вопрос о том, какую ответственность он готов нести как президент, присутствующий на пресс-конференции о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, если окажется, что те невиновны.

Президент добавил, что его ответственность, прежде всего, заключается в желании установления убийц Шеремета.

"Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки, если, не дай Бог… специально было что-то сделано против этих людей (тех, кто в настоящее время подозревается в причастности к убийству Шеремета – ИФ-У), я готов делать серьезные кадровые выводы. Без этого не обойдется… Если нашли не тех людей и держали их в тюрьме, то по отношению к тем, кто это сделал, должны быть кадровые изменения", - заявил глава государства.

Поясняя свои мотивы прихода на пресс-конференцию, Зеленский сказал: "Мне сказали, что нашли вероятных убийц, затянули меня во все это… мне действительно интересно, я пришел… но это следствие, а решение за судом".

Зеленский отметил, что в настоящее время сложилось мнение, что за все, что происходит в стране, должен нести ответственность лично президент, начиная от действий правительства, заканчивая расследованием уголовных производств.

Он пояснил, что ответственность главы государства в следующем: "Там, где я мог помочь, где мог увидеть несправедливость и что-то изменить… Я несу человеческую ответственность. И это самое важное, что у меня есть".