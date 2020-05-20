Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

"Я подумаю", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, не думает ли баллотироваться на второй срок.

Зеленский считает, что если у действующего президента рейтинг 10% или 15% в начале предвыборной кампании, то он "не имеет права идти в президенты".

"Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как я говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что на посту президента список поставленных им перед собой и ситуацией в стране задач увеличился.

"Поэтому я и говорю, что на весь список действительно не будет достаточно одного срока", - пояснил он.