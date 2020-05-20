Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, вновь напомнил о сроке в один год для выполнения Минских договоренностей.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным трэком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Также Зеленский заявил, что дает себе еще год, чтобы добиться успехов на Минском треке.

"Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против РФ. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейский стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций. Но как я вам говорил, мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я с самого начала борьбы - и из-за коронавируса немного заторможен этот процесс, потому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и мы смогли найти этот дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям", - отметил он.

Президент добавил, что не хотел бы реализовывать планы "B" и "С", хотя они и существуют.

Ранее во время пресс-конференции Зеленский сказал, что действительно с президентом РФ у него не было встреч в любом формате, не было звонков.

"Что касается президента России... Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними договорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, Минский формат - приоритет, но никто не отменяет любой другой формат, я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению на нашу территорию людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", - подчеркнул Зеленский.