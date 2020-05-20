Экс-глава таможни Нефьодов может работать в Офисе президента, считает Зеленский

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов может работать в Офисе президента (ОП), полагает президент Владимир Зеленский.

"Минус десятки миллиардов гривень по году, нет наполнения бюджета... Хотя я хочу, чтобы Макс вернулся... Он может работать и в ОП, и курировать отдельные проекты, которые он сможет довести до положительного результата", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в среду.

Критикуя в целом работу экс-главы таможни, президент в то же время отметил положительные стороны его деятельности. В частности, привлеченная Нефьодовым к цифровизации таможни команда программистов осталась там работать, добавил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что предлагал Нефьодову на посту главы таможни внести изменения в законодательство относительно введения военных, СБУ на таможне для борьбы с контрабандой.

"Я ему (Нефьодову - ИФ) предлагал: давай на время борьбы с контрабандой изменим законодательство, чтобы отдельные отряды военных, СБУ… зашли на таможню и остановили контрабанду", - сказал он.