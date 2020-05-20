Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел показать всему миру, у Украины очень сильная армия, но она не провоцирует, борется за нашу страну, и если по ней стреляют, будет отвечать, однако первой стрелять не будет.

"Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. И я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала (на обстрелы - ИФ). Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень сильная армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну, и если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем. И та сторона, действительно, если она просто перестанет стрелять, что действительно должны сделать согласно нашим Минским договоренностям, согласно нашим договоренностям в Норманди, согласно того, чтобы они не провоцировали, все бы закончилось. Но они не знают, что с ними дальше будет. Я имею в виду боевиков", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.