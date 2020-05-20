Зеленский: мы добавили статусности Минскому процессу, а представителями ОРДЛО могут быть только граждане Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона перезагрузкой своей делегации в Трехсторонней контактной группе добавила статусности Минскому процессу, а представителями оккупированных территорий могут быть только граждане Украины.

"Мы сегодня перезагрузили Минскую группу, мы добавили статуса в Минский процесс. И все это видят. Мы смогли показать, что у людей, которые являются представителями "ЛНР/ДНР", которые находятся уже 6 лет на заседаниях Минской группы, есть российские паспорта, что они там не могут находиться", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что представителями оккупированных территорий в Минском процессе могут быть только граждане Украины.