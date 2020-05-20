Политика

11:56 20.05.2020

Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

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Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

Верховная Рада отправила в профильный комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.

Как сообщила во время обсуждения законопроекта заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, согласно заключению Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, к законопроекту есть ряд замечаний и предложений, и он требует доработки.

По ее словам, комитет согласился с главным научно-экспертным управлением.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, он направлен на повышение институционной состоятельности СБУ по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства Украины, которое регулирует деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать СБУ.

Теги: #сбу #рада #закон
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