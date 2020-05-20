Политика

11:49 20.05.2020

Президент: Венедиктова - образованный человек и практик, ранее не работала в прокуратуре, потому и стала генпрокурором

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Ирина Венедиктова стала генеральный прокурором как новый человек в украинской прокурорской системе, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается госпожи Венедиктовой, я даже не понял о чем вы говорите… я обещал, что ко власти придут другие люди… Вы спрашиваете меня, почему генеральный прокурор раньше не работал в генеральной прокуратуре… потому что это новый человек», - сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему на руководящие должности назначаются люди, близкие президенту.

По словам главы государства, он познакомился с Венедиктовой во время президентской избирательной компании в прошлом году, а до этого они не были знакомы.

«Она – образованный человек, она практик»,- сказал Зеленский.

В этом контексте он продолжил: «Мы предложили людей, которые были чистые, которые раньше не были раньше в генеральной прокуратуре, поэтому она (Венедиктова – ИФ-У) и стала руководителем генеральной прокуратуры».

Теги: #венедиктова #зеленский #прокуратура
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