Политика

11:47 20.05.2020

Кучма попросил передать полномочия Резникову – Зеленский

2 мин читать
Кучма попросил передать полномочия Резникову – Зеленский

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьеру Алексею Резникову, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он является руководителем, и он принимает участие (в заседаниях ТКГ – ИФ-У). Сейчас просто участие такое – видео-заседания Минского процесса", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Однако, по словам Зеленского, Кучма признал, что и ему сложно.

"Действительно Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику, который есть в заседаниях нашей подгруппы, в заседаниях в Минске, это очень сложно, сложный процесс", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьеру Алексею Резникову.

"Действительно, Кучма обращался ко мне и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, профессиональный человек. Он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович говорил, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову, это правда, и я всегда говорю правду. Я его попросил, что действительно мне кажется, чтобы с той стороны, российской стороны был обновлен также состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава, и потом вы (кучма – ИФ-У) решите, если вы устали за столько много лет вашей сложной и очень важной работы в Минском процессе, хорошо будет с почтением поблагодарить вас и с уважением", - пояснил президент.

Теги: #ткг #зеленский #резников #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 20.05.2020
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

12:22 20.05.2020
Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

12:13 20.05.2020
Экс-глава таможни Нефьодов может работать в Офисе президента, считает Зеленский

Экс-глава таможни Нефьодов может работать в Офисе президента, считает Зеленский

12:12 20.05.2020
Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

12:09 20.05.2020
Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

12:04 20.05.2020
Аваков должен довести до конца дело Шеремета - Зеленский

Аваков должен довести до конца дело Шеремета - Зеленский

11:57 20.05.2020
Зеленский: мы добавили статусности Минскому процессу, а представителями ОРДЛО могут быть только граждане Украины

Зеленский: мы добавили статусности Минскому процессу, а представителями ОРДЛО могут быть только граждане Украины

11:51 20.05.2020
Зеленский: информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны проверить правоохранители

Зеленский: информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко должны проверить правоохранители

11:49 20.05.2020
Президент: Венедиктова - образованный человек и практик, ранее не работала в прокуратуре, потому и стала генпрокурором

Президент: Венедиктова - образованный человек и практик, ранее не работала в прокуратуре, потому и стала генпрокурором

11:49 20.05.2020
Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Зеленский: Я буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПУТИН

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

ЗЕЛЕНСКИЙ РАДА

Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

ООС ЗЕЛЕНСКИЙ ДОНБАСС

Зеленский: у нас очень сильная армия и если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем

ТКГ ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский: мы добавили статусности Минскому процессу, а представителями ОРДЛО могут быть только граждане Украины

СБУ РАДА ЗАКОН

Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Раду - Зеленский

Состоится срочное заседание Минской ТКГ - Зеленский

Зеленский: Шмыгаль и профессиональный и чистый

Зеленский заявил, что доверяет Ермаку и считает, что он соответствует должности главы Офиса президента

Зеленский: Нам сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики

Встреча в Нормандском формате должна состояться после окончания пандемии коронавируса - Зеленский

Посольство США отметило прогресс, достигнутый за первый год президентства Зеленского

Фракция «Батькивщины» в Раде ушла на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у нардепа Мейдича

Трамп сообщил, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА