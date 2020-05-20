Кучма попросил передать полномочия Резникову – Зеленский

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьеру Алексею Резникову, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он является руководителем, и он принимает участие (в заседаниях ТКГ – ИФ-У). Сейчас просто участие такое – видео-заседания Минского процесса", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Однако, по словам Зеленского, Кучма признал, что и ему сложно.

"Действительно Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику, который есть в заседаниях нашей подгруппы, в заседаниях в Минске, это очень сложно, сложный процесс", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьеру Алексею Резникову.

"Действительно, Кучма обращался ко мне и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, профессиональный человек. Он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович говорил, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову, это правда, и я всегда говорю правду. Я его попросил, что действительно мне кажется, чтобы с той стороны, российской стороны был обновлен также состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава, и потом вы (кучма – ИФ-У) решите, если вы устали за столько много лет вашей сложной и очень важной работы в Минском процессе, хорошо будет с почтением поблагодарить вас и с уважением", - пояснил президент.