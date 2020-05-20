Политика

11:42 20.05.2020

Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Раду - Зеленский

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Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Раду - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, вскоре в Верховной Раде будут зарегистрированы соответствующие законодательные инициативы.

"Амнистию введем в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям. Правда, сейчас были предложения о проценте - 5% и на деньги, и на недвижимость... Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент", - сказал президент на пресс-конференции в среду.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - добавил он.

Теги: #капитал #зеленский #амнистия
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