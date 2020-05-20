Зеленский заявил, что доверяет Ермаку и считает, что он соответствует должности главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что доверяет руководителю своего Офиса Андрею Ермаку, и считает его соответствующим этой должности.

"Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер, да простит меня господин Ермак. Господин Ермак всегда был опытным юристом и у него есть образование, которое нужно главе Офиса президента. Это Институт международных отношений, международное право. Господин Ермак - мое доверенное лицо и я доверяю ему", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский также подчеркнул, что он не назначил на должности "ни одного своего кума по военного друга".