Политика

11:25 20.05.2020

Зеленский: Нам сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", - сказал Зеленсткий на пресс-конференции в среду.

Также президент отметил, что очень сложно найти министра образования и министра энергетики.

Теги: #зеленский #кадры
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