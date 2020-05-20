Зеленский: Нам сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", - сказал Зеленсткий на пресс-конференции в среду.

Также президент отметил, что очень сложно найти министра образования и министра энергетики.