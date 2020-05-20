Политика

10:38 20.05.2020

Посольство США отметило прогресс, достигнутый за первый год президентства Зеленского

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Посольство США отметило прогресс, достигнутый за первый год президентства Зеленского

Посольство США в Украине поздравило президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания у власти, отметив, что высоко ценит прогресс, достигнутый главой государства в этом году.

"Когда его избрали Президентом, США искренне приветствовали его преданность делу внедрения реформ, необходимых для перехода Украины в новую эру, ознаменованную стабильностью, процветанием, демократией и последующей интеграцией в Европу. Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных общин. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в среду.

Также посольство призвало народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс.

"Соединенные Штаты поддерживают работу над задачами, которые еще остаются, выполнение которых осложняется непрерывной незаконной агрессией России на украинской территории и пандемией COVID-19. Президент Зеленский и его команда продвигаются вперед в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных учреждений, и мы будем продолжать работать с властью страны для достижения ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в заявлении посольства подчеркивается, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в рамках своих международно признанных границ.

Теги: #посольство_сша #зеленский
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