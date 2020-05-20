Политика

00:24 20.05.2020

Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

1 мин читать
Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на полученную информацию с аудиоматериалов нардепа Деркача

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что правоохранительные органы должны дать оценку информации с обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, в случае ее соответствия действительности последствия должны быть жесткими.

"100% должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы. Если это действительно соответствует действительности, то это делалось в больших кабинетах", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

По словам Разумкова, надо исследовать, каким образом попала эта информация, откуда она взялась.

"Главным вопросом для меня является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам", - добавил спикер парламента.

Теги: #разумков #порошенко #украина #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:36 20.05.2020
Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

00:58 20.05.2020
Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

Гончаренко: У нардепа из фракции "Батькивщина" Мейдича диагностировали коронавирус

23:35 19.05.2020
Зурабишвили считает умеренной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили на должность в Украине

Зурабишвили считает умеренной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили на должность в Украине

23:19 19.05.2020
ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

22:33 19.05.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусом

22:01 19.05.2020
На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн

На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн

21:52 19.05.2020
ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

21:52 19.05.2020
ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка

17:33 18.05.2020
Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

16:13 18.05.2020
Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ ПРАЙМЕРИЗ СЛУГА НАРОДА ВЫБОРЫ

Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского инициировать публичные внутрипартийные праймериз кандидатов на пост мэра Киева и других городов

КУЛЕБА ЕРМАК БЕРЛИН ВИЗИТ

Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня

ИНВЕСТИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ЭКОНОМИКА

Зеленский поддерживает перезагрузку экономического направления внешней политики

РУДЫК ГОЛОС ВЫБОРЫ

"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах - Рудик

РУДЫК ГОЛОС КАБМИН

Вакансии в Кабмине возникли из-за отсутствия кадров, не действующих наперекор Зеленскому и согласованных с олигархами – нардеп Рудик

ПОСЛЕДНЕЕ

Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

Во всех 50 штатах США частично заработала экономика

Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского инициировать публичные внутрипартийные праймериз кандидатов на пост мэра Киева и других городов

Кулеба и Ермак посетят Берлин 2 июня

Грузия намерена провести осенью парламентские выборы, несмотря на коронавирус

Зеленский поддерживает перезагрузку экономического направления внешней политики

"Голос" изо всех сил старается не повторить ошибок "Самопомочи" – нардеп Рудик

Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

Нардеп Рудик: Единственный министр Кабмина, которого я поддерживаю - это Федоров

"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах - Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА