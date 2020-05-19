Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского инициировать публичные внутрипартийные праймериз кандидатов на пост мэра Киева и других городов

Народные депутаты фракции «Слуга народа» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных праймериз для выбора кандидатов на пост мэров украинских городов.

Фотографию обращениям подписями парламентариев на своём канале в Telegram опубликовал член фракции Александр Качура.

«С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренние праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно», - заявил депутат.

Помимо претендента на пост мэра Киева от «Слуги народа», депутаты просят Зеленского применить такую же процедуру отбора кандидатов и к другим украинским городам областного значения.