Политика

18:26 19.05.2020

Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского инициировать публичные внутрипартийные праймериз кандидатов на пост мэра Киева и других городов

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Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского инициировать публичные внутрипартийные праймериз кандидатов на пост мэра Киева и других городов

Народные депутаты фракции «Слуга народа» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных праймериз для выбора кандидатов на пост мэров украинских городов.

Фотографию обращениям подписями парламентариев на своём канале в Telegram опубликовал член фракции Александр Качура.

«С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренние праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно», - заявил депутат.

Помимо претендента на пост мэра Киева от «Слуги народа», депутаты просят Зеленского применить такую же процедуру отбора кандидатов и к другим украинским городам областного значения.

Теги: #киев #праймериз #слуга_народа #выборы
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