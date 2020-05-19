Политика

16:18 19.05.2020

Грузия намерена провести осенью парламентские выборы, несмотря на коронавирус

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Грузия намерена провести осенью парламентские выборы, несмотря на коронавирус

Правительство Грузии прилагает все усилия, чтобы провести парламентские выборы осенью, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса Covid-19 и его негативное влияние на экономику, заявил во вторник премьер-министр Георгий Гахария.

"Мы сегодня полностью мобилизованы для победы над Covid-19, восстановления экономики и проведения предстоящих парламентских выборов в спокойной обстановке", - сказал Гахария на брифинге в Тбилиси, добавив, что оппозиция со своей стороны пытается использовать критический для страны период в своих "узких политических и личных" интересах.

Вместе с тем премьер Грузии ответил на вопрос о помиловании президентом Саломе Зурабишвили в минувшую пятницу осужденных ранее бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

"Для меня очень тяжело, когда человек, который участвовал в штурме здания парламента (Окруашвили - ИФ) и человек, который украл из бюджета 50 млн лари (Угулава - ИФ) заслуживают помилования только лишь потому, что являются оппозиционными политиками, но помилование заключенных это полная компетенция президента", - сказал Гахария.

Он добавил, что грузинский народ мудр и сделает свой правильный выбор на предстоящих осенью парламентских выборах.

Теги: #грузия #выборы #коронавирус
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