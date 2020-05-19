Нардеп Рудик: Единственный министр Кабмина, которого я поддерживаю - это Федоров

Единственный министр в правительстве Дениса Шмыгаля, который пользуется поддержкой руководителя партии "Голос" и первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Киры Рудик - это руководитель министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила сама народный депутат.

"Я думаю, что единственный министр с этого Кабмина, которого я поддерживаю - это Михаил Федоров. У нас не просто очень конструктивная, а нормальная, business-oriented, логическая, умная, прогрессивная коммуникация с ним. Министерство и комитет работают в синергии. Я вижу много ума и рациональности в том, что он делает, и поддерживаю большинство вещей, которые он делает и со стороны голосований в комитете и зале парламента, и когда нужна какая-то экспертная оценка или помощь", - рассказала Рудик.



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