Политика

12:08 19.05.2020

Депутат Рудик сомневается в реальности внедрения системы электронного голосования в Украине

2 мин читать
Депутат Рудик сомневается в реальности внедрения системы электронного голосования в Украине

Идея внедрения в Украине системы электронного голосования является нереальной, заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

"В данном случае я не думаю, что эта история вообще имеет нечто общее с реальностью. Мы возвращаемся к нашей истории с "государством в смартфоне": сначала надо, чтобы у всех были смартфоны, потом надо, чтобы у всех был Интернет в этих смартфонах, потом надо, чтобы была система технического обеспечения, чтобы все могли авторизоваться и проголосовать", - сказала Рудик.

Депутат привела в пример ситуацию с приложением "Действуй дома", которую не учли разработчики концепта контроля над самоизоляцией граждан через смартфоны. "Например, те же случаи с "Действуй дома" во время самоизоляции. Огромная проблема, которую предусмотрели, но не знали, что с ней делать: что делать, если у вас разрядился телефон? Ответа нет. В этом есть большая проблема концепта диджитализациив в целом", - сказала она.

Руководитель партии "Голос" отмечает системные проблемы в сфере ведения ее комитета, которые вынуждают парламентариев заниматься непрофильными вопросами.

"Знаете, какая у нас главная проблема с тем, чтобы проложить сети? Я вам скажу: если вы проложите сети, то у вас их украдут. Именно поэтому в стране, где проложить оптоволокно дороже штрафа за его воровство и продажи, конечно смысл его воровать. Вы проложили - вам обрезали, вы снова проложили - вам снова вырезали - очень хороший бизнес. Кто-то мне рассказывал, что Украина является третьим экспортером меди в мире. Вот только в Украине нет месторождений меди. Поэтому вот что делает комитет по вопросам цифровой трансформации - делает так, чтобы не воровали провода", - рассказала Рудик.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #рудык #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 19.05.2020
"Голос" изо всех сил старается не повторить ошибок "Самопомочи" – нардеп Рудик

"Голос" изо всех сил старается не повторить ошибок "Самопомочи" – нардеп Рудик

13:06 19.05.2020
Нардеп Рудик: Единственный министр Кабмина, которого я поддерживаю - это Федоров

Нардеп Рудик: Единственный министр Кабмина, которого я поддерживаю - это Федоров

12:16 19.05.2020
"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах - Рудик

"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах - Рудик

11:58 19.05.2020
Вакансии в Кабмине возникли из-за отсутствия кадров, не действующих наперекор Зеленскому и согласованных с олигархами – нардеп Рудик

Вакансии в Кабмине возникли из-за отсутствия кадров, не действующих наперекор Зеленскому и согласованных с олигархами – нардеп Рудик

11:46 19.05.2020
Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

11:15 19.05.2020
"Голос" начал сбор подписей за постановление об отставке Степанова

"Голос" начал сбор подписей за постановление об отставке Степанова

14:26 18.05.2020
Нардепы от "Голоса" согласятся стать наблюдателями в ТКГ, если это будет частью реализации их "Плана холодной деоккупации" Крыма и Донбасса – Рахманин

Нардепы от "Голоса" согласятся стать наблюдателями в ТКГ, если это будет частью реализации их "Плана холодной деоккупации" Крыма и Донбасса – Рахманин

14:20 13.05.2020
Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

11:03 13.05.2020
Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

18:50 12.05.2020
"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РУДЫК ГОЛОС ВЫБОРЫ

"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечном" объединении на местных выборах - Рудик

РУДЫК ГОЛОС КАБМИН

Вакансии в Кабмине возникли из-за отсутствия кадров, не действующих наперекор Зеленскому и согласованных с олигархами – нардеп Рудик

ШМЫГАЛЬ РУДЫК ОТСТАВКА КАБМИН ГОЛОС

Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

ГРАЖДАНСТВО РАДА ЗАКОН

Законопроект о двойном гражданстве Рада во вторник рассматривать не будет

ГОЛОС СТЕПАНОВ РАДА МИНЗДРАВ

"Голос" начал сбор подписей за постановление об отставке Степанова

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ

Законопроект о двойном гражданстве Рада во вторник рассматривать не будет

Арахамия: Местные выборы в Украине остановить невозможно

Кандидатам в мэры партийный флаг не нужен – Арахамия

Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

Рада заслушает Степанова по второму этапу медреформы - Арахамия

Саакашвили: Нападки на Гордона из-за интервью Гиркина и Поклонской совершенно неприемлемы

"Евросолидарность" призывает СБУ привлечь Гордона к ответственности за поддержку терроризма и покушение на суверенитет Украины

Украинская сторона готова даже документально фиксировать договоренности минской ТКГ, но только при условии, если они будут четко выполняться – Резников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА