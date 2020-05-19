Депутат Рудик сомневается в реальности внедрения системы электронного голосования в Украине

Идея внедрения в Украине системы электронного голосования является нереальной, заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

"В данном случае я не думаю, что эта история вообще имеет нечто общее с реальностью. Мы возвращаемся к нашей истории с "государством в смартфоне": сначала надо, чтобы у всех были смартфоны, потом надо, чтобы у всех был Интернет в этих смартфонах, потом надо, чтобы была система технического обеспечения, чтобы все могли авторизоваться и проголосовать", - сказала Рудик.

Депутат привела в пример ситуацию с приложением "Действуй дома", которую не учли разработчики концепта контроля над самоизоляцией граждан через смартфоны. "Например, те же случаи с "Действуй дома" во время самоизоляции. Огромная проблема, которую предусмотрели, но не знали, что с ней делать: что делать, если у вас разрядился телефон? Ответа нет. В этом есть большая проблема концепта диджитализациив в целом", - сказала она.

Руководитель партии "Голос" отмечает системные проблемы в сфере ведения ее комитета, которые вынуждают парламентариев заниматься непрофильными вопросами.

"Знаете, какая у нас главная проблема с тем, чтобы проложить сети? Я вам скажу: если вы проложите сети, то у вас их украдут. Именно поэтому в стране, где проложить оптоволокно дороже штрафа за его воровство и продажи, конечно смысл его воровать. Вы проложили - вам обрезали, вы снова проложили - вам снова вырезали - очень хороший бизнес. Кто-то мне рассказывал, что Украина является третьим экспортером меди в мире. Вот только в Украине нет месторождений меди. Поэтому вот что делает комитет по вопросам цифровой трансформации - делает так, чтобы не воровали провода", - рассказала Рудик.

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