Вакансии в Кабмине возникли из-за отсутствия кадров, не действующих наперекор Зеленскому и согласованных с олигархами – нардеп Рудик

Наличие вакантных мест в Кабинете министров Украины обусловлено нехваткой кадров, которые бы устраивали президента Владимира Зеленского и его окружение, и при этом были согласованными кандидатурами от олигархов, заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат и руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

"Нехватка кадров. Это вообще самая большая проблема сейчас в украинской политике. Нехватка кадров, которые бы что-то делали, не действовали наперекор президенту и его окружению и были бы согласованными кандидатурами от олигархов. Это касается тех критических направлений, где пересекается очень много интересов сильных мира сего", - сказала Рудик в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя партии "Голос", команда Зеленского договорилась с олигархами, однако, из-за конфликта между ними не удаётся найти подходящие кандидатуры на вакантные министерские посты.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"