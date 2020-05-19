Политика

11:46 19.05.2020

Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

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Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

Кабинет министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку из-за отсутствия стратегии развития Украины и неудовлетворительные результаты работы, заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат и руководитель партии "Голос" Кира Рудик.

"Основная проблема, которую я вижу - это отсутствие стратегии у правительства. Даже забудем о программе на девять страниц, а просто понимание: мы пришли, чтобы сделать что? Президент уволил предыдущее правительство, чтобы это было лучше, а это даже не знает, чем оно лучше. Именно поэтому я думаю, что это правительство доживает свои последние дни, и моя единственная сейчас тревога, чтобы следующее было не хуже этого", - сказала Рудик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Руководитель партии "Голос" подтвердила, что причиной такого шага станет отсутствие результатов работы правительства. "Да, потому что посмотрите на их результаты, посмотрите на их возможность и способность сделать еще что-то. Пока я вижу эту способность, как минимальную", - сказала Рудик.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #рудык #отставка #кабмин #голос
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