Законопроект о двойном гражданстве Рада во вторник рассматривать не будет

Верховная Рада на заседании во вторник не будет рассматривать законопроект в первом чтении о введении в Украине двойного гражданства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании предложил депутатам не рассматривать во вторник президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Депутаты, согласились с Разумковым без голосования.