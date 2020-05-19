Политика

11:23 19.05.2020

Законопроект о двойном гражданстве Рада во вторник рассматривать не будет

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Законопроект о двойном гражданстве Рада во вторник рассматривать не будет

Верховная Рада на заседании во вторник не будет рассматривать законопроект в первом чтении о введении в Украине двойного гражданства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании предложил депутатам не рассматривать во вторник президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Депутаты, согласились с Разумковым без голосования.

Теги: #гражданство #рада #закон
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