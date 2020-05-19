Кандидатам в мэры партийный флаг не нужен – Арахамия

Кандидаты на должности городских голов не нуждаются в партийной поддержке, считает глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

"Мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что право баллотироваться на выборах должен иметь каждый гражданин Украины.

"Партия называется "Слуга народа" и мы не можем строить никаких барьеров. Мы хотели бы, чтобы любой представитель народа мог абсолютно безбарьерно участвовать в местных выборах… И касательно мэров - та же самая ситуация", - отметил Арахамия.

По словам главы фракции, необходима перезагрузка политической системы и в этом важную роль должны сыграть местные выборы.

"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами... Мы должны перезагрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же будут. Но это нужно сделать", - подчеркнул Арахамия.



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