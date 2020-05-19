Политика

10:30 19.05.2020

Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

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Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает более целесообразным внести поправки в закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов" после подписания его президентом, чем наложение на него вето.

"Я бы подписывал и потом вносил изменения, потому что вещей, которые не вызывают споров, там больше, чем тех, которые нужно изменить", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лидер фракции напомнил, что в законопроекте имплементирован ряд норм в соответствии с международными обязательствами Украины.

"Там есть важная очень норма - повышение ряда рентных ставок. И это ни у кого не вызывает никаких возражений. Там есть нормы по так называемой деоффшоризации - и этих положений условно в два раза больше, чем предусматривали наши обязательства перед международными партнерами", - отметил Арахамия.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #налоги #рада #закон #арахамия
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