Политика

10:16 19.05.2020

Рада заслушает Степанова по второму этапу медреформы - Арахамия

1 мин читать
Рада заслушает Степанова по второму этапу медреформы - Арахамия

Верховная Рада Украины заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по вопросу имплементации второго этапа медицинской реформы в стране, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента мы заслушаем министра по второму этапу реформы, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, механизмы второго этапа медицинской реформы уже запущены и обратного хода нет.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #степанов #минздрав #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 19.05.2020
Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

10:11 19.05.2020
В Украине много лабораторий могут устанавливать результаты ИФА-тестирования на COVID-19 – Степанов

В Украине много лабораторий могут устанавливать результаты ИФА-тестирования на COVID-19 – Степанов

10:07 19.05.2020
Степанов: мы вскоре начнем закупки лексредств, поставки будут в конце 2020г – в 2021г

Степанов: мы вскоре начнем закупки лексредств, поставки будут в конце 2020г – в 2021г

09:33 19.05.2020
Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

17:37 18.05.2020
Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва закупок лексредств

Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва закупок лексредств

11:48 17.05.2020
Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

11:36 17.05.2020
Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

18:48 16.05.2020
Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

18:48 16.05.2020
Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

17:11 16.05.2020
Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели – совещание у президента

Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели – совещание у президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАЛОГИ РАДА ЗАКОН АРАХАМИЯ

Усовершенствовать законопроект об изменениях в Налоговый кодекс после подписания его президентом целесообразнее, чем ветировать его – Арахамия

ЗЕЛЕНСКИЙ ДЖАПАРОВА КАДРЫ МИД

Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ТАТАРЫ

Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ТАТАРЫ

Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

СВЕТЛИЧНАЯ ПАРТИЯ

Партия региональных лидеров может состояться - Светличная

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили: Нападки на Гордона из-за интервью Гиркина и Поклонской совершенно неприемлемы

"Евросолидарность" призывает СБУ привлечь Гордона к ответственности за поддержку терроризма и покушение на суверенитет Украины

Украинская сторона готова даже документально фиксировать договоренности минской ТКГ, но только при условии, если они будут четко выполняться – Резников

Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников

Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

Партия региональных лидеров может состояться - Светличная

Центральная власть сама отдает лидерство мэрам - Светличная

Полномочия префектов и местных советов должны быть четко разграничены - нардеп Светличная

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА