Политика

10:03 19.05.2020

Саакашвили: Нападки на Гордона из-за интервью Гиркина и Поклонской совершенно неприемлемы

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Саакашвили: Нападки на Гордона из-за интервью Гиркина и Поклонской совершенно неприемлемы

Нападки на Дмитрия Гордона из-за интервью депутата Госдумы РФ, экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской и бывшего так называемого "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) абсолютно неприемлемы, считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем. Я знаю Дмитрия Гордона. Я знаю, что он патриот Украины. Я знаю, что он не приемлет сепаратизм. Я знаю, что он не является поклонником этих субъектов, которых он интервьюировал", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в интервью Гиркин дал показания по делу о российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

"В этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые как минимум будут хорошо использованы при получении решения международного суда ООН по делу об аннексии Крыма и по агрессии России в Донбассе. Хотя бы ради этого стоило брать это интервью. Говорю это как юрист с опытом ведения дел в международных судебных инстанциях", - настаивает Саакашвили.

Как сообщалось, ранее в Службе безопасности Украины заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону. Партия "Европейская Солидарность" также обратилась к СБУ с требованием немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины Гордоном.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им при содействии украинских спецслужб, а флешки с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Теги: #интервью #гордон #саакашвили
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