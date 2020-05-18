Политика

18:12 18.05.2020

Украинская сторона готова даже документально фиксировать договоренности минской ТКГ, но только при условии, если они будут четко выполняться – Резников

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Украинская сторона готова даже документально фиксировать договоренности минской ТКГ, но только при условии, если они будут четко выполняться – Резников

Украинская сторона готова даже документально фиксировать договоренности Трехсторонней контактной группы (ТКГ)в Минске, но только при условии, если они будут четко выполняться, и будут конкретные санкции за их невыполнение, подчеркивает первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников.

"Идёт дискуссия, а давайте будем фиксировать эти договоренности. В ответ мы говорим, что, в принципе, мы не против их фиксировать, но при условии, если они будут выполняться. Мы готовы каким-то образом это нормировать, проговорить даже какой-то документ, который будет регламентировать нашу деятельность, но при условии, если он будет действенным. Если нет, то продолжаем разговоры, как они были шесть лет, ища новые способы интенсификации работы Трехсторонней контактной группы", - сказал он во время онлайн-дискуссии в понедельник, организованной "Европейской правдой", "Украинской правдой" и Фондом "Демократические инициативы".

Резников отметил, что действительно на переговорах идет дискуссия, как должны фиксироваться договоренности, которые достигаются или могут быть достигнуты в рамках ТКГ.

"Ответа на этот вопрос в Комплексе мер (по выполнению Минских договоренностей – ИФ) нет. Поэтому мы находимся в этом поиске. Есть, как пример, подписание протоколов, есть меморандумы, есть коммюнике. На сегодняшний день для нас является привычным коммюнике представителя ОБСЕ, который модерирует (заседания ТКГ – ИФ). Мы это называем chair statement (заявление председательствующего), chair summary (резюме председательствующего), то есть вывод председательствующего", - указал он.

Резников привел как пример невыполнения договоренностей ситуацию после 11 марта, когда даже был подписан протокол, что будет выполнено решение лидеров стран Нормандского формата от 9 декабря 2019 года о безусловном допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц.

"Украинская сторона выполнила эти договоренности: еще в декабре парламент принял соответствующие изменения в законодательство, и сегодня представители МККК легко могут попасть в любое пенитенциарное учреждение на территории Украины, подконтрольной правительству. Что в ответ не сделано представителями оккупационного режима на части оккупированного Донбасса", - подчеркнул он.

Резников также заверил, что, как профессиональный юрист, не допустит принятия таких регламентных норм переговоров в ТКГ, которые как-то могли бы навредить интересам Украины. При этом он вновь напомнил, что Минские договоренности не являются международно-правовым документом, а политической договоренностью.

"На сегодняшний день, только наличие политической воли сторон даст возможность выполнять Минские соглашения", - убежден он.

17 мая источник в группе по организации переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске сообщил "Интерфаксу", что участники переговоров по Донбассу на ближайшей встрече 27 мая сосредоточатся на проекте регламента, который четко закрепит порядок реализации решений ТКГ.

"Системообразующий вопрос на повестке переговоров 27 мая – утверждение регламента реализации решений контактной группы. Этот документ закрепляет равный транспарантный порядок переговорного процесса, устанавливает четкие механизмы реализации принятых в рамках минской переговорной площадки решений, а также инструменты контроля над их исполнением", - сказал источник.

Теги: #рф #оос #резников #ткг #ордло
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