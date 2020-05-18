Политика

17:33 18.05.2020

Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

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Главы МИД Украины и Канады обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем обсудил дальнейшую координацию усилий по расследованию обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, обеспечение компенсаций и привлечение виновных к ответственности.

"Главы МИД Украины и Канады обсудили отдельные вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие шаги по координации усилий по расследованию обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране, обеспечение компенсаций и привлечение виновных к ответственности", - сообщил МИД на сайте в понедельник.

Кулеба также поздравил коллегу с государственным праздником Канады, Днем Виктории и выразил благодарность за гуманитарную помощь Украине в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Теги: #мау #канада #авиакатастрофа #украина #иран
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