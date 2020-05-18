Политика

14:49 18.05.2020

ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

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ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признает незаконной аннексии полуострова Россией, заявило представительство ЕС в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконную аннексию полуострова Россией", - говорится в сообщении на странице представительства ЕС в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа с территории его исторической Родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики Питер Стано подчеркнул, что ЕС, вспоминая трагедию депортации из Крыма крымских татар 36 лет назад, выступают за мониторинг ситуации прав крымских татар в незаконно аннексированном Крыму, равно как и ситуации с правами человека в целом.

"Это очень грустная годовщина. Годовщина депортации крымских татар, которая началась 36 лет назад – это трагедия в истории. К сожалению, со времен нелегальной аннексии Крымского полуострова Россией крымские татары все еще сталкиваются с запугиванием, судебными преследованиями. Права крымских татар серьезно нарушаются посредством закрытия их средств массовой информации, запрета на деятельность Меджлиса и преследованием их лидеров, а также преследованием членов этого сообщества", - констатировал он на видео-брифинге в понедельник в Брюсселе.

При этом Стано подчеркнул, что со времени незаконной аннексии Россией и "в целом ситуация с правами людей на Крымском полуострове, к сожалению, значительно ухудшилась".

"Поэтому, с нашей точки, зрения крайне важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга за правами человека, равно как и неправительственные организации по защиты прав человека имели неограниченный доступ к Крыму и Севастополю, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, принятой в декабре прошлого года", - озвучил он позицию ЕС.

Теги: #крым #рф #ес
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