Нардепы от "Голоса" согласятся стать наблюдателями в ТКГ, если это будет частью реализации их "Плана холодной деоккупации" Крыма и Донбасса – Рахманин

Партия "Голос" согласится стать наблюдателями в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, если это будет частью диалога о реализации ее плана возвращения Крыма и Донбасса Украине, заявляет лидер одноименной фракции Сергей Рахманин.

"Приобщиться к работе ТКГ в качестве наблюдателей "Голос" согласится, если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации": первого системного плана возвращения Крыма и Донбасса, который мы презентовали еще зимой", - сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он напомнил, что "Голос" считает Минские договоренности никчемными и представил четкий план ("План холодной деоккупации Крыма и Донбасса"), как начинать выход из них и готов передать его властям.

"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, в частности для возвращения политических заключенных, которые находятся в тюрьмах в России и на территории оккупированного Крыма", - отметил Рахманин .

Он подчеркнул, что парламентская фракция "Голос" выступала и выступает "против предоставления делегации в ТКГ официального статуса, поскольку это ведет к официальному признанию переговоров с марионетками Кремля".

"И для этой работы нет и не было необходимости вводить в ТКГ чиновников. Они могли бы быть наблюдателями на переговорах", - подытожил глава фракции.

Как сообщалось, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил депутатам из оппозиционных фракций присутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

"Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так – мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать. Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп ТКГ депутатов Верховной Рады, экспертов и других лиц.

"И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу Минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения", - указал он.

Резников предлагает также всем тем, кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе, дать почитать этот план. "Только реальный план", - подчеркнул он.