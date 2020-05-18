Разумков надеется, что Рада в ближайшее время разблокирует вопрос подписания принятого законопроекта о банковской деятельности

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования по "антиколомойскому" законопроекту, что даст ему возможность его подписать.

"Это решение (подписание законопроекта – ИФ-У) заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд…, а заблокировано постановлением, которое зарегистрировано в Верховной Раде и оно должно быть рассмотрено в стенах Верховной Рады, и я думаю, что это состоится завтра, или когда профильный комитет по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит проект этого постановления… Вы видели, что чаще всего они не поддерживаются народными депутатами, и после этого у председателя Верховной Рады появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, народные депутаты Антон Поляков (внефракционный) и Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") зарегистрировали в Верховной Раде 13 мая проекты постановлений об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в законы об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (соответственно №№ 2571-д-П и 2571-д-П1).