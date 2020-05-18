Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

Двойные стандарты власти нужно прекратить и дать возможность гражданам работать и пользоваться услугами общественного транспорта, заявила председатель партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко.

"Верховная Рада с сегодняшнего дня по сути выходит из карантинного режима. Снимаются все ограничения на проведение заседаний. Но почему для Верховной Рады, которая каждый раз принимает лоббистские законы, почти сняли карантин, а для страны он продолжается? Люди не могут общественным транспортом добраться до работы, они не могут нормально жить, работать, зарабатывать для своих семей деньги, - возмутилась Тимошенко во время брифинга в парламенте в понедельник.

Политик отметила, что команда "Батькивщины" обратилась к властям с требованием сделать все возможное, чтобы люди имели возможность вернуться к работе в обычном режиме.

"Если Верховная Рада вышла из карантина и работает в обычном режиме, вопреки постановлению правительства, то, безусловно, надо также достаточно ускоренно дать возможность людям нормально работать и передвигаться. Мы будем настаивать на этом, потому что дальше это уже превращается в абсурд. Когда рестораны депутатов работают, а любые заведения, принадлежащие малым предпринимателям, - нет. Когда Верховная Рада работает на полную мощность, а всем остальным это запрещено делать. Двойные стандарты нужно прекращать" - подчеркнула Тимошенко.