Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

Парламентские журналисты со смягчением после 22 мая связанных с карантином ограничительных мер смогут постепенно возвращаться к нормально работе в здании Рады, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Как только появится возможность, будем постепенно возвращаться и смягчать режим карантина. Сегодня, вы знаете, у нас нет посетителей. Это не какое-то отдельное отношение к журналистам. Я думаю, что вы уже имели возможность убедиться, что свободу слова и свободную прессу мы уважаем. Поэтому постепенно будем возвращаться к нормальному режиму работы", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что очередной этап смягчения карантина будет 22 мая.

"Я думаю, что через неделю, когда будет пленарка, если все будет хорошо, то мы будем рассматривать и такую возможность", - сказал Разумков.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава фракции "Голос" Сергей Рахманин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента поднял вопрос работы журналистов в здании Верховной Рады после того, как народные депутаты стали работать в обычном для них режиме пленарных заседаний.

"Я понимаю, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но не хотелось бы, чтоб временное гетто, которое создали для журналистов на 3-м этаже (здания парламента – ИФ), превратилось в постоянное. Я понимаю, что есть определенные условия, но так как мы предусмотрели смягчение карантина, выход из карантина и возвращение к нормальной работе для представителей Верховной Рады, то было бы логично, чтобы подобная программа - мягкая, гибкая - была предусмотрена и для журналистов", - сказал Рахманин.

Он подчеркнул, что надо дать возможность журналистам вернуться к нормальной работе.

Как сообщалось, на период карантина журналисты могут работать в Верховной Раде только на третьем этаже, им запрещен вход в кулуары, на балкон, где они обычно отслеживали ход заседаний Верховной Рады.

В период карантина Верховная Рада работала в режиме комитетов и внеочередных пленарных заседаний, а с понедельника вернулась в режим пленарных заседаний.