Политика

13:17 18.05.2020

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина - Шмыгаль на совещании у Зеленского

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Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина - Шмыгаль на совещании у Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал в понедельник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", - отметил на совещании Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, считает глава Минздрава.

Теги: #транспорт #коронавирус #шмыгаль #кабмин
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