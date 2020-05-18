Политика

12:04 18.05.2020

Резников предлагает депутатам всех фракций работать в составе делегации Украины в минской ТКГ

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Резников предлагает депутатам всех фракций работать в составе делегации Украины в минской ТКГ

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предлагает депутатам из оппозиционных фракций поприсутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

"Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так – мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать. Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп ТКГ депутатов Верховной Рады, экспертов и других лиц.

"И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу Минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения", - указал он.

По его мнению, депутаты после, например, обсуждения списков заявленных лиц на проведение взаимного освобождения могут встретиться и поговорить с женами и матерями тех, кто находится в тюрьмах Донецка или Луганска.

"Потом встречу в группе по безопасности, о количестве погибших, обстрелах. И я хочу потом посмотреть, вот они готовы перечеркнуть и не дать этого шанса, и взять на себя ответственность, глядя в глаза женам, матерям или нашим военным, сидящим в окопе. И публично расскажут об этом обществу", - добавил он.

Резников предлагает также всем тем, кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе, дать почитать этот план. "Только реальный план", - подчеркнул он.

Теги: #ткг #резников #оппозиция #критика #депутаты
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