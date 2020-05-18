Треть украинцев оценивают первый год правления Зеленского на отлично - соцопрос

Треть украинцев оценивают первый год правления нынешнего главы государства Владимира Зеленского на отлично, более половины граждан Украины (57%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 13 мая.

Согласно данным исследования, треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% - удовлетворительно, около трети - неудовлетворительно или ужасно. Относительно худшие оценки Зеленскому дали респонденты Востока, жители городов, старше опрошенные. В то же время, молодежь, жители Юга, Центра и Запада дали относительно лучшие оценки.

Так, освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом - сферы, в которых опрошенные поставили лучшие оценки за первый год президента. Средние оценки получили такие сферы как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В то же время, хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе. Несмотря на это, в таких сферах как борьба с коррупцией, медицинская и земельные реформы и уменьшение влияния олигархов на политику негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Кроме того, рейтинг доверия среди политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%. Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Так, Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют.

При этом лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - 24% и 61% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко- 22% и 72%, лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко- 20% и 76%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% - Порошенко, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко.

Также парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 15,1%, "Европейская солидарность" - 14,0%, "Батькивщина" - 9,2%, "Сила и честь" - 4,7% и "Радикальную партию" - 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать "партию Шария", "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".

В общем, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Леонида Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить. Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 12-13 мая 2020г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.