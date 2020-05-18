Зеленский: украинская армия всегда рассчитывает на своих резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих, находящихся в оперативном резерве Вооруженных сил и других воинских формирований, с Днем резервиста Украины.

"Сегодня мы чествуем настоящих патриотов нашего государства – высокопрофессиональных воинов, которые, находясь в оперативном резерве, готовы в любой момент пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерства и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в понедельник.

Зеленский поблагодарил всех граждан Украины, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите родины.

"Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будут оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава украинским воинам-резервистам! Слава Украине!", - отметил президент.