Политика

11:50 18.05.2020

Зеленский: украинская армия всегда рассчитывает на своих резервистов

1 мин читать
Зеленский: украинская армия всегда рассчитывает на своих резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих, находящихся в оперативном резерве Вооруженных сил и других воинских формирований, с Днем резервиста Украины.

"Сегодня мы чествуем настоящих патриотов нашего государства – высокопрофессиональных воинов, которые, находясь в оперативном резерве, готовы в любой момент пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерства и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов", - говорится в поздравлении на сайте главы государства в понедельник.

Зеленский поблагодарил всех граждан Украины, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите родины.

"Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будут оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава украинским воинам-резервистам! Слава Украине!", - отметил президент.

Теги: #всу #зеленский #армия #резервисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 18.05.2020
Треть украинцев оценивают первый год правления Зеленского на отлично - соцопрос

Треть украинцев оценивают первый год правления Зеленского на отлично - соцопрос

09:53 18.05.2020
Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

18:14 17.05.2020
Боец ВСУ получил ранение на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов

11:52 17.05.2020
Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Зеленский почтил память жертв политических репрессий

09:55 17.05.2020
За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

17:11 16.05.2020
Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели – совещание у президента

Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели – совещание у президента

16:39 16.05.2020
В Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве обеспечено меднаблюдение и условия для обсервации зараженных, сообщили Зеленскому

В Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве обеспечено меднаблюдение и условия для обсервации зараженных, сообщили Зеленскому

16:31 16.05.2020
Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

13:32 16.05.2020
Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

10:15 16.05.2020
За прошедшие сутки еще у двух сотрудников ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у двух сотрудников ВСУ подтвержден коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТКГ РЕЗНИКОВ ОППОЗИЦИЯ КРИТИКА ДЕПУТАТЫ

Резников предлагает депутатам всех фракций работать в составе делегации Украины в минской ТКГ

РФ ТКГ РЕЗНИКОВ ОРДЛО

ОРДЛО настолько не субъектны, что даже РФ называет их просто "Донецк" и "Луганск" – Резников

ТКГ ДОНБАСС ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕЗНИКОВ ОРДЛО

Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь "общественную легитимность" – Резников

ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕИНТЕГРАЦИЯ РЕЗНИКОВ

Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный инклюзивный диалог – Резников

ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК

Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года президентства – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук инициирует проведение пленарного заседания, посвященного 30-летию принятия Декларации о независимости

Резников предлагает депутатам всех фракций работать в составе делегации Украины в минской ТКГ

ОРДЛО настолько не субъектны, что даже РФ называет их просто "Донецк" и "Луганск" – Резников

Представители Донбасса от Украины в ТКГ должны иметь "общественную легитимность" – Резников

Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный инклюзивный диалог – Резников

Регламент реализации решений контактной группы и контроля за их исполнением станет главной темой переговоров по Донбассу 27 мая

Разумков: Парламент скоро рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме

Российские наемники на Донбассе с начала субботы два раза нарушили прекращения огня

Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Порошенко

Разумков: Законопроект об общенациональном референдуме Рада может рассмотреть в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА