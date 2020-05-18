Политика

09:46 18.05.2020

Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный инклюзивный диалог – Резников

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Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный инклюзивный диалог – Резников

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что успешная реинтеграция этих территорий невозможна без принятия этого процесса со стороны всей Украины, для чего необходим национальный инклюзивный диалог.

"Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. Поэтому когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это в принципе Министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников указал, что если почитать социологические исследования, то сейчас еще есть неготовность вернуться в состав Украины у большинства населения на оккупированных территориях. При этом он отметил, что если посмотреть, как реагируют на многие вещи на остальной территории Украины, то можно увидеть и неготовность к принятию.

"И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога. За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российскими оккупационными режимами. Поэтому это непростая история", - подчеркнул он.

Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ.

"В том числе, в заложниках информационно, пропагандистски, идеологически. Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем", - отметил он.

Теги: #оккупированные_территории #реинтеграция #резников
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