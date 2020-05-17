Политика

11:52 17.05.2020

Зеленский почтил память жертв политических репрессий

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Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, Зеленский возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала «Быковнянские могилы».

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

«В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом», - отметил глава государства.

В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Теги: #репрессии #зеленский #память
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