Регламент реализации решений контактной группы и контроля за их исполнением станет главной темой переговоров по Донбассу 27 мая

Участники переговоров по Донбассу на ближайшей встрече 27 мая сосредоточатся на проекте регламента, который четко закрепит порядок реализации решений контактной группы, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

"Системообразующий вопрос на повестке переговоров 27 мая - утверждение регламента реализации решений контактной группы. Этот документ закрепляет равный транспарантный порядок переговорного процесса, устанавливает четкие механизмы реализации принятых в рамках минской переговорной площадки решений, а также инструменты контроля за их исполнением", - сказал источник.

По его словам, регламент стимулирует стороны к открытому и конструктивному диалогу.

"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", - сказал источник.

По его словам, переговоры 27 мая вновь пройдут в режиме видеоконференции. Однако уже во второй половине года они могут вернуться к традиционному очному формату.

"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", - сказал источник.