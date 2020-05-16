Разумков: Парламент скоро рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что через несколько недель парламент примет к рассмотрению законопроект о всеукраинском референдуме.

"Буквально во вторник или среду было подписано письмо к Венецианской комиссии, и туда был направлен первый законопроект из этого пакета о народовластии – о общенациональном референдуме. Я надеюсь, что в ближайшее время через несколько недель мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков в субботнем вечернем интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что есть и другие инициативы, которые будут скоро разрабатываться и приниматься.

"Это и местные референдумы, это реколы так называемые, это и народное вето, народная инициатива и т.д", - подчеркнул глава парламента.

Кроме того, Разумков отметил, что помимо избрания президента или парламента, украинский народ готов также влиять и на другие важные вопросы (в процессе становления государства – ИФ).

"Почему мы думаем, что кто-то умнее народа? Если мы посмотрим на Конституцию, то написано, что единственным источником власти является народ, и он должен выбирать. Могут быть здесь риски и ошибки? Могут. Но забирать возможность делать риски и ошибки, а также правильные вещи, мы не можем", - резюмировал спикер.

Как сообщалось, 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что рабочая группа парламента завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.