Разумков: Законопроект об общенациональном референдуме Рада может рассмотреть в ближайшее время

Законопроект об общенациональном референдуме парламент может рассмотреть в ближайшее время, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Во вторник или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда направлен был первый законопроект из этого пакета (законопроектов - ИФ) о народовластии – об общенациональном референдуме, и я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, и мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков в программе "Субботнее интервью" в эфире "Радио свобода".

Он подчеркнул, что это должен быть сбалансированный и качественный законопроект.

По словам Разумкова, есть и другие инициативы, которые, будут скоро разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.

Как сообщалось, 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме