На следующей встрече ТКГ Украина покажет группу своих представителей, которые могут репрезентовать Донбасс в Минском процессе – руководитель ОП Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.