Политика

13:32 16.05.2020

Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

1 мин читать
Зеленский: без Украины построение объединенной и успешной Европы не может быть завершено

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лозунг "Украина – это Европа" не должен быть просто формальным, который украинцы вспоминают раз в год, а должен быть частью их сознания.

"Я всегда говорил, что Европа – это, прежде всего, способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - написал он на своей странице в Facebook по случаю Дня Европы.

Зеленский напомнил, что европейские друзья Украины в 2020 году отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский союз.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #ес #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 15.05.2020
Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

18:27 15.05.2020
Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

17:38 15.05.2020
Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

17:25 15.05.2020
Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

15:10 15.05.2020
В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

13:28 15.05.2020
Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

11:47 15.05.2020
В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

10:44 15.05.2020
Президента поместили в информационный карантин - экс-пермьер Гончарук

Президента поместили в информационный карантин - экс-пермьер Гончарук

00:36 15.05.2020
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

15:28 14.05.2020
Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГРАУ ОБСЕ ОРДЛО

Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

СААКАШВИЛИ МВФ

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

США ПОСОЛ ТРАМП

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

ПРЕЗИДЕНТ ЭКС ПРЕМЬЕР

Зеленский и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один – экс-премьер Гончарук

США ТРАМП КИТАЙ

Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с временным поверенным США противодействие продолжающейся агрессии России против Украины и важность консолидации международного сообщества

Наша цель - привлечь РФ к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины - Кулеба

Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

Россия не должна избежать ответственности за агрессию и преступления на Донбассе – замминистра реинтеграции

Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 планы и сотрудничество

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

Саакашвили считает, что сейчас Украина обязана сотрудничать с МВФ, но потенциально сильна, чтобы в будущем отказаться от этого

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА