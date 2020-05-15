Политика

19:11 15.05.2020

Порошенко обсудил с временным поверенным США противодействие продолжающейся агрессии России против Украины и важность консолидации международного сообщества

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Порошенко обсудил с временным поверенным США противодействие продолжающейся агрессии России против Украины и важность консолидации международного сообщества

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко и временный поверенный США в Украине Кристина Квин в ходе встречи обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

"Руководитель "ЕС" отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО", - сообщает в пятницу пресс-служба "Евросолидарности".

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости украинских внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок. Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение эрозии независимости Нацбанка Украины.

Председатель "Европейской солидарности выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства. Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает его независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

"Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции", - говорится в сообщении.

Порошенко приветствовал номинирование генерал-лейтенанта Кита Дейтона на должность посла США в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Теги: #сша #порошенко #квин
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